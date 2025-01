Zbog nelegalnog ribolova procesuirano sedam osoba

Podgorica, (MINA) – Služba zaštite Nacionalnog parka (NP) Skadarsko jezero je u prethodnih mjesec, zbog nelegalnog izlova ribe, podnijela prijave protiv sedam osoba, saopšteno je iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG).

Navodi se da je Služba zaštite NP Skadarsko jezero u prethodnih mjesec realizovala niz redovnih i vanrednih aktivnosti u cilju spriječavanja nelegalnih radnji na teritoriji tog zaštićenog područja.

Kako su kazali iz NPCG, vanrednim aktivnostima na terenu u rejonima oka Karuč i Bjace, gdje je strogo zabranjen izlov ribe, podnijete su dvije prijave za izlov mrežama „građenjem“.

„Prethodnog vikenda Služba zaštite podnijela je dvije prijave inspektoru za slatkovodno ribarstvo protiv četiri osobe zatečene u nelegalnim aktivnostima u rejonima Kornjače i Milića livada koja su dalje procesuirana nadležnim državnim organima“, dodaje se u saopštenju.

Iz NPCG su rekli da je u graničnom pojasu Služba zaštite zaplijenila sredstva za nelegalni izlov ribe putem električnog pretvarača.

„U prethodnih mjesec zaplijenjeno je pet plovila, četiri vanbrodska motora, tri pretvarača i 87 mreža“, navodi se u saopštenju.

Služba zaštite je, dodaje se, podnijela i devet prijava za promjene u prostoru Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Komunalnoj inspekciji i Lučkoj kapetaniji.

