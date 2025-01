ZBCG: Jovanović odlučio da bude marioneta u rukama narko klana

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste “Budva naš grad” Nikola Jovanović odlučio je da do kraja bude marioneta u rukama narko klana i na čelo lokalnog parlamenta dovede dokazane borce protiv Srpske pravoslavne crkve (SPC), kazali su iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG).

Iz ZBCG su naveli da su jučerašnja dešavanja u Skupštini opštine (SO) Budva do kosti ogolila sve političke subjekte.

“Kao i licemjerstvo Nikole Jovanovića koji je pred čitavom crnogorskom javnošću potvrdio naše ranije stavove da je dogovorio koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS)”, kaže se u saopštenju ZBCG.

Oni su kazali da su upozorili Jovanovića da to ne čini i da će Budvani i pošteni građani Crne Gore na njega “pokazivati prstom kao na Stevana Džakovića”.

“I pored dobronamjernih upozorenja, pritisnut kriminalnim narko strukturama koje ga finansiraju, Jovanović je odlučio da do kraja bude ljudska i politička marioneta u rukama narko klana i na čelo SO Budva dovede one koji su dokazani borci protiv SPC”, navodi se u saopštenju.

Iz ZBCG su rekli da bi nakon toga razne druge opštinske funkcije bile podarene onima koji su, kako su rekli, na kongresima htjeli da otimaju hramove i prave partijske crkve.

“Vjerujemo da masovna i ogorčena reakcija građana Budve zbog Jovanovićeve izdaje, predstavlja tek početak demokratskog otpora jednoj narko hobotnici koja je o jadu zabavila čitav svijet, i koja prijeti da udavi Budvu svojim pipcima”, dodali su iz ZBCG.

Oni su ocijenili da je, najavom koalicije sa DPS-om, Jovanović nanio najsnažniji udarac odbrani Mila Božovića i pružio najveću podršku naporima tužilaštva ka dokazivanju radnji za koje se tereti.

“Tako je Jovanović, koji se sve vrijeme poziva na Božovića, i da nijednu odluku nije donio bez njegove saglasnosti, sinoć na najbrutalniji način uspio da sruši ključni argument odbrane i tako pojača i potvrdi optužbe tužilaštva, jer niko u Crnoj Gori nije toliko naivan da ne vidi ko na ovakav nacin formira vlast u Budvi”, navodi se u saopštenju.

Iz ZBCG su rekli da je Jovanović očigledno odabrao da zajedno sa svojim prijateljem bude u društvu bivšeg režima.

“Odnosno onih za za čije interese su radili Radoje Zvicer, Zoran Lazović, Ljubo Milović, Veljko Belivuk, Marko Miljković, i brojni drugi njima slični”, dodali su iz ZBCG.

Oni smatraju da bi vlast, koja bi bila formirana uz logistiku Zvicera i njegovih saradnika iz Budve koji su još na slobodi, bila neodrživa i nemoguća, i očigledno završila s novim pritvorima i optužnicama.

Iz ZBCG su pozvali Vrhovno i Specijalno državno tužilaštvo da u skladu sa svojim nadležnostima pokrenu istragu protiv organizovanih narko grupa koje, kako su kazali, protivno izbornoj volji građana Budve, uz kršenje svih zakonskih procedura, na silu i nelegitimno pokušavaju da formiraju vlast u tom gradu.

“Nemamo nikakav problem da se počne od nas, jer su naše ruke čiste, i više nemamo namjeru da nas dokazani i potvrđeni kriminalci nazivaju “kriminalcima”, naveli su iz ZBCG.

