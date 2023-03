Završeni stanovi za 96 porodica na Vrelima Ribničkim

Podgorica, (MINA) – U Podgorici na Vrelima Ribničkim danas će biti dodijeljeni ključevi stanova za 96 porodica, koji su izgrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP).

RSP je višegodišnja zajednička inicijativa partnerskih zemalja (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija) koju podržava međunarodna zajednica i koja za cilj ima zatvaranje poglavlja dugotrajnog raseljavanja u regionu.

“Razvijen je u partnerstvu između partnerskih zemalja i OEBS-a, UNHCR-a i Evropske komisije”, kaže se u saopštenju MInistarstva rada i socijalnog staranja.

Cilj RSP-a je da doprinese rješavanju produžene krize raseljavanja najugroženijih izbjeglica i raseljenih lica sa teritorija bivše Jugoslavije nakon sukoba koji su trajali od 1991. do 1995. godine, uključujući interno raseljena lica u Crnoj Gori od 1999. godine.

“Izgradnja 96 stanova na Vrelima Ribničkim u Podgrici počela je 2020. godine, a realizacijom ovog projekta biće zatvoren prvi kolektivni centar, odnosno naselje koje je izgrađeno nakon izbijanja sukoba na prostoru bivše Jugoslavije”, kaže se u saopštenju.

Povodom realizacije projekta planirano je svečano uručenje ključeva za 96 porodica koje su trajno riješile svoje stambeno pitanje.

Na ceremoniji će govoriti ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, šefica kancelarije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa, predstavnici Razvojne banke Savjeta Evrope, šefovi kancelarija UNHCR-a i OSCE-a i gradonačelnik Glavnog grada Ivan Vuković.

