Završena prva faza izgradnje novog kompleksa Ambasade SAD

Podgorica, (MINA) – Izgradnjom četiri objekta, novom komunalnom infrastrukturom i obnovom spoljašnjih zidova završena je prva faza izgradnje novog kompleksa Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici, saopšteno je iz tog diplomatskog predstavništva.

Kako su kazali iz Ambasade, taj važan korak omogućio je uspješno preseljenje osoblja u novu zgradu, što će značajno unaprijediti svakodnevni rad Ambasade.

Vlada SAD uložila je ukupno 296 miliona USD u izgradnju novog Ambasadinog kompleksa.

Iz Ambasade su podsjetili da su građevinski radovi prve faze projekta počeli u septembru 2021. godine.

Prema njihovim riječima, novi kompleks dizajniran je da zadovolji najviše standarde održivosti, arhitekture i gradnje, čime Vlada SAD potvrđuje dugoročnu posvećenost Crnoj Gori.

“Nove zgrade Ambasade i prateći objekti pažljivo su integrisani u prostor kako bi poboljšali povezanost kompleksa sa okolnim okruženjem i zajednicom, uključujući susjedni Park Petrovića”, kaže se u saopštenju.

Projekt je dizajnirala arhitektonska firma Beyer Blinder Belle, dok su Integrus Architecture i Richard Kennedy Architects odgovorni za dizajn fasada zgrada.

Iz Ambasade su rekli da je projekt snažno naglasio poštovanje lokalne kulture i biodiverziteta.

“Kako bi kompleks bio usklađen sa susjednim zgradama korišċen je lokalni prirodni kamen, a planirano je da Ambasada ima i stalnu umjetničku kolekciju radova američkih i crnogorskih umjetnika”, navodi se u saopštenju.

Ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke kazala je da nova zgrada i kompleks simbolizuju trajnu posvećenost SAD svom NATO savezniku – Crnoj Gori.

„Proširenje Ambasade potvrda je naših snažnih bilateralnih odnosa i bliske saradnje sa građanima Crne Gore svih društvenih slojeva, uvjerenja i profesija“, dodala je Razing Rajnke.

Iz Ambasade su istakli da je novi kompleks unaprijedio i uslove za pružanje konzularnih usluga, što će omogućiti udobnije i efikasnije iskustvo podnosilaca zahtjeva za vizu.

“Prostorije za čekanje, kako unutrašnje tako i vanjske, su proširene, a modernizovani šalteri i mikrofoni osiguraće da proces intervjua bude efikasniji za podnosioce zahtjeva za vizu”, navodi se u saopštenju.

Iz Ambasade su rekli da druga faza gradnje počinje odmah.

“Radovi će se nastaviti paralelno sa radom Ambasade osiguravajući u godinama koje dolaze nesmetan rad osoblja misije u Podgorici i dalje jačanje partnerstva sa građanima Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Druga faza, kako se navodi, obuhvatiće izgradnju još dva nova objekta, kao i završetak preostalih dijelova nove zgrade.

Iz Ambasade su kazali da očekuju da će radovi biti završeni 2027. godine.

