Završen Arhus karavan

Podgorica, (MINA) – Arhus karavan, tokom kojeg su predstavnici Ministarstva turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera (MERT) sa Eko fondom i Agencijom za zaštitu životne sredine predstavili novi Zakon o upravljanju otpadom, završen je danas u Herceg Novom.

Kako je saopšteno iz MERT-a, karavan je trajao dvije sedmice i prošao je svih 25 opština u Crnoj Gori.

“U svakoj opštini, predstavnici MERT, Eko fonda i Agencije su održali prezentacije i edukacije sa ciljem promocije novog Zakona o upravljanju otpadom, predstavljanja novina u Zakonu i razmjene mišljenja sa građanima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u organizaciji projekta učestvovao svaki zaposleni, od službenika do resornog ministra Vladimira Martinovića.

“Napominjemo da je Arhus karavan važan korak ka boljoj informisanosti i edukaciji građana o zaštiti životne sredine, čime se u praksi sprovode principi Arhuske konvencije”, kaže se u saopštenju MERT-a.

Iz tog Vladinog resora su rekli da su održane tri prezentacije, a u ime MERT-a je prezentovan novi Zakon o upravljanju otpadom koji je usvojen u aprilu.

“Glavne odrednice na koje Zakon obavezuje su uspostavljanje sistema proširene odgovornosti proizvođača, zabrana upotrebe plastičnih kesa i plastike za jednokratnu upotrebu, kao i obaveza selektivnog sakupljanja otpada”, naveli su iz MERT-a.

Kako su kazali, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine su, između ostalog, predstavili sprovođenje Arhuske konvencije.

Predstavnici Eko-fonda predstavili su aktivnosti te organizacije u oblasti zaštite životne sredine, način finansiranja, kao i buduće stabilne izvore prihoda koji će se ostvariti po osnovu novog Zakona o upravljanju otpadom, a koje će Eko-fond investirati kroz ekološke projekte.

“Ekonomski instrumenti imaju ključnu ulogu u postizanju ciljeva sprečavanja nastanka otpada i upravljanja istim”, naglasili su iz MERT-a.

Oni su dodali da je to posebno važno u kontekstu obezbjeđivanja neophodnih finansijskih sredstava za ispunjavanje obaveza iz podoblasti – Upravljanje otpadom u okviru Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

U saopštenju MERT-a se navodi da su prezentaciji tema Arhus karavana prisustvovali predstavnici opštine, komunalnih preduzeća, nevladinih i turističkih organizacija i zainteresovani građani.

Iz Ministarstva su rekli da su tokom karavana podijeljeni platneni cegeri u cilju smanjenja upotrebe plastičnih kesa.

Iz MERT su podsjetili da će, od oktobra, prema Zakonu o upravljanju otpadom, biti zabranjena upotreba laganih plastičnih kesa debljine zida od 15 do 50 mikrona na prodajnim mjestima, dok će upotreba kesa sa zidom debljine do 15 mikrona biti dozvoljena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS