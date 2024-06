Zaštititi lični i profesionalni dignitet zdravstvenih radnika

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja najoštrije je osudilo napad na doktoricu Doma zdravlja Glavnog grada, koja je prije dva dana fizički napadnuta na radnom mjestu u zdravstvenom objektu Konik.

Iz tog Vladinog resora saopštili su da je doktorica Doma zdravlja Glavnog grada bila izložena nasilničkom ponašanju i agresiji pojedinca.

„Takve scene, nažalost, nijesu nepoznanica i rijetkost u našim zdravstvenim ustanovama, zato je neophodno što prije reagovati i obezbijediti da svaki zdravstveni radnik bude siguran i bezbjedan na radnom mjestu“, poručili su iz Ministarstva.

Oni su kazali da za nasilničko ponašanje ne postoje izgovori, niti smije postojati namjera da se relativizuju tako neprimjereni postupci.

Iz Ministarstva zdravlja su rekli da zato očekuju da će nadležne institucije u konkretnom slučaju, ali i generalno, preduzeti sve zakonom raspoložive mjere kako bi zaštitili lični i profesionalni dignitet zdravstvenih radnika.

„I obezbijedili sigurnost na radnom mjestu svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu Crne Gore, koji obavljaju težak i odgovoran posao i brinu o zdravlju i životima svih nas“, naveli su iz tog resora.

