Zaštiti biračkog prava potrebno značajno unapređenje

Podgorica, (MINA) – Zaštiti biračkog prava potrebno je značajno unapređenje, kazali su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT), dodajući da je prethodnih godina bilo dosta situacija u kojima pogrešne i nezakonite postupke ili propuste nije bilo moguće sankcionisati.

Oni su kazali da je u toku predstojeće reforme izbornog zakonodavstva moguće značajno poboljšati zaštitu izbornih prava u vezi sa pravom upisa u birački spisak, zaštitu u toku izbora pred biračkim odborima, izbornim komisijama i Ustavnim sudom.

Iz CDT-a su rekli da je moguće značajno poboljšati i zaštitu nakon izbora prilikom potvrđivanja mandata novoizabranim poslanicima/odbornicima te dolje regulisati popunu upražnjenih mjesta u slučaju prestanka mandata.

“Reforma mora obuhvatiti: proširenje ovlašćenja za podnošenje izborne žalbe, omogućavanja sudskog preispitivanja svih vrsta odluka Državne izborne komisije, uključujući i one kojima se potvrđuju odluke komisija nižeg nivoa, ali i preispitivanje svih radnji ili propusta izborne administracije”, kazali su iz CDT-a.

Prema njihovim riječima, mora se obezbijediti mehanizam za preispitivanje rezultata izbora i povećati transparentnost i odgovornost Ustavnog suda, osigurati da se izborni sporovi rješavaju na javnim sjednicama.

Dodaje se da se mora urediti prava i način učestvovanja učesnika u postupku i propisati obavezu Ustavnom sudu da sve izborne žalbe i odluke objavljuje i blagovremeno dostavlja strankama.

“Postoji i veliki prostor za unapređenje procedure zaštite prava na upis u birački spisak preciznim procesnim odredbama koje bi dale bolju garanciju ostvarivanju prava, ali i olakšale postupanje nadležnim organima”, navodi se u saopštenju CDT-a.

To su, kako se navodi, najvažniji zaključci analize “Zaštita izbornih prava” autora Siniše Gazivode, koju je CDT pripremio i uputio Odboru za sveobuhvatnu izbornu reform.

Oni su kazali da su to uradili sa ciljem da u fokus stave koncept izborne pravde.

“Koji je jedna od ključnih dimenzija vladavine prava u demokratijama, ali i da damo puteve za njegovu efikasniju implementaciju u naše zakone”, kaže se u saopštenju CDT-a.

Oni su naveli da su tokom više od 20 godina posmatranja izbornih procesa, na stotine puta svjedočili situacijama u kojima nepravde ili greške nije bilo moguće ispraviti kroz izborne sporove, i gdje pogrešne i nezakonite postupke ili propuste nije bilo moguće sankcionisati.

“I kada nije bilo moguće ostvariti zaštitu aktivnog ili pasivnog biračkog prava u skladu s univerzalno prihvaćenim standardima slobodnih izbora”, dodaje se u saopštenju.

Iz CDT-a su kazali da reformski zahvat koji je predstoji zahtijeva da se ti nedostaci analiziraju i isprave.

