Zaposleni kompanije One u akciji Udruženja Roditelji

Podgorica, (MINA) – Zaposleni kompanije One i ove godine učestvuje u akciji “Podijelimo, jer zajedno možemo više” Udruženja Roditelji, kako bi pomogli da početak školske godine bude jednako bezbrižan za svu djecu, saopšteno je iz te kompanije.

Iz kompanije One su kazali da pozicioniraju društvenu odgovornost kao jednu od svojih ključnih vrijednosti, uključujući se konkretnim djelima u život zajednice.

“Njeni zaposleni takođe to čine, sada već tradicionalno u partnerstvu sa Udruženjem Roditelji kroz akciju “Podijelimo, jer zajedno možemo više””, navodi se u saopštenju.

Navodi se da zaposleni kompanije One u namjeri da početak školske godine bude jednako bezbrižan za svu djecu, pokazuju solidarnost sa njihovim porodicama, ali i međusobno zajedništvo.

Direktorica Ljudskih resursa u kompaniji One Biljana Radusinović kazala je da je motiv da ispričaju priču zajedništvo, koje pokreće i povezuje ljude.

“Škola je mjesto u kome se djeca uče toj vrijednosti, ali prije svega, primjer su njihovi roditelji. Upravo to je razlog zbog koga se kao tim uvijek pridružujemo ovoj inicijativi, koja ima jedan od najplemenitijih ciljeva – da omogući jednakost, podršku I prije svega primjer”, kazala je Radusinović.

Ona je istakla da je veoma ponosna na sve kolege u kompaniji One koji često samoinicijativno pokreću društveno odgovorne akcije i strastveno se uključuju u njih.

“Oni su istinski kreatori pozitivnih promjena u našoj zajednici. Njihova nesebičnost i angažman ne samo da unapređuju svijet oko nas, već nas svakodnevno inspirišu i podsjećaju na to da zajedno možemo ostvariti velike stvari”, navela je Radusinović.

“Porodice, koje često ovu borbu vode samostalno, zaslužuju našu pažnju i podršku. Njihova djeca se suočavaju s izazovima kao što su nedostatak osnovnih potrepština, nerazumijevanje i diskriminacija. Naš doprinos im može pružiti više od materijalnih dobara – možemo im pružiti osjećaj da nisu sami i da zajedno možemo premostiti prepreke”, dodala je Radusinović.

Izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović istakla je da je akcija ove godine realizovana 13. put.

Ona je kazala da činjenica da raste broj porodica koje se prijavljuju, usljed konstatne inflacije i povećanja troškova života, potvrđuje da je akcija više nego neophodna.

“Povratak djece u školske klupe podrazumjeva puno toga što kao roditelji moramo obezbijediti. Broj porodica u stanju socijalne potrebe, nažalost, konstantno je u porastu, a jedini način da on bude bezbrižan je solidarnost svih, građana i poslovne zajednice”, rekla je Mihailović.

Kako je rekla, to su pokazali i ovoga puta, ali uvijek može više jer bude i onih kojima ne stignu da pomognu.

U saopštenju se navodi da će se kompanija One sa đacima i ove godine vratiti u školske klupe nastavljajući društveno-odgovorne projekte koji će na konkretan način pružiti podršku crnogorskim školama.

“Ovoga puta to neće biti samo učešće u digitalnoj transformaciji društva kroz donacije računarskih sala, već će kao Olimpijska mreža Crne Gore, omogućiti i neophodne preduslove za nastavu fizičkog vaspitanja”, kaže se u saopštenju.

