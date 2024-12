Zaplijenili tri kilograma kokaina na GP Sukobin-Murićani

Podgorica, (MINA) – Službenici crnogorske i albanske policije i carina danas su zaplijenili tri kilograma kokaina na zajedničkom graničnom prelazu (GP) Sukobin–Murićani, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da je na GP Sukobin–Murićani, kontrolisan kombi „Mercedes vito“ albanskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Albanije A.R. (32).

„Detaljnom kontrolom A.R. i vozila, u saradnji sa policijskim službenicima Albanije kao i službenicima carina Crne Gore i Albanije, u krovištu kombija pronađena su tri pvc pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je kokain“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, preliminarnim mjerenjem utvrđeno je da je riječ o tri kilograma kokaina, koji je zaplijenjen.

„Oduzeti predmeti koji potiču iz krivičnog djela ustupljeni su, a A.R. predat na dalju nadležnost organima za sprovođenje zakona Albanije radi preduzimanja procesnih radnji shodno njihovom nacionalnom zakonodavstvu, a kako je propisano sporazumom između Crne Gore i Albanije“, kaže se u saopštenju.

