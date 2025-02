Zapadni Balkan u EU zajednički interes, proširenje investicija u bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji (EU) doprinijeće jačanju zajedničke sigurnosti, a ubrzanje procesa pregovora zajednički je interes EU i država kandidata, poručeno je na sastanku ministara vanjskih poslova grupe “Prijatelji Zapadnog Balkana”.

Sastanka grupe „Prijatelji Zapadnog Balkana“ i ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana sa Evropskom komisijom održan je danas u Rimu, a domaćin susreta bio je italijanski šef diplomatije Antonio Tajani.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Crne Gore su kazali da su susretu, pored šefova diplomatija država Zapadnog Balkana i članica Grupe prijatelja, prisustvovale i visoka predstavnica EU za vanjsku i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas i komesarka za proširenje Marta Kos.

Kako su rekli iz MVP-a, u fokusu razgovora bilo je očuvanje zajedničke sigurnosti, jačanje saradnje sa državama Zapadnog Balkana, ubrzanje procesa pristupanja, kao i zajednički prioriteti za dalji tok pregovora.

„Učesnici sastanka na visokom nivou su se saglasili da je važno raditi na afirmaciji postepene integracije, zasnovane na principu pojedinačnih zasluga, sa ciljem da građani i prije samog pristupanja Uniji, osjete konkretne koristi od članstva“, navodi se u saopštenju.

Kalas je ocijenila da su države Zapadnog Balkana danas važni partneri u unaprjeđenju zajedničke bezbjednosti i naglasila da je potrebno raditi na jačanju otpornosti država regiona, s ciljem što uspješnijeg suočavanja sa hibridnim prijetnjama i izazovima.

Ona je kazala da je prošorenje EU zajednički interes i da „predstavlja investiciju u bezbjednost“.

Na sastanku je poručeno da, i pored brojnih izazova, proširenje predstavlja jednu od najuspješnijih politika Unije i da će države regiona imati punu podršku država članica i institucija EU na daljem putu reformi.

Crnogorski šef diplomatije Ervin Ibrahimović je istakao da je veoma važno da Zapadni Balkan ostane u vrhu agende EU.

On je ocijenio da grupa „Prijatelji Zapadnog Balkana“ značajno doprinosi ostvarenju evropske perspektive regiona.

Ibrahimović je zahvalio šefovima diplomatija koji održavaju ovaj format saradnje i tako šalju jasnu poruku – da je Zapadnom Balkanu mjesto u EU.

„Snažna EU je svijetu danas potrebnija više nego ikad, a pozitivan zamajac ka proširenju postoji, zato nemamo vremena za gubljenje“,rekao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, svako skretanje pažnje ili propuštena prilika, koji ugrožavaju proces evropske integracije, koriste trećim stranama.

„Stoga imamo zajedničku odgovornost da iskoristimo ovu priliku. To od nas očekuju građani Crne Gore, ali i naši međunarodni partneri i prijatelji koji stoje rame uz rame sa nama“, poručio je Ibrahimović.

