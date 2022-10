Zapadni Balkan i EU ključni partneri u vanjskoj politici

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je beskompromisni partner Evropske unije (EU), sa jasnom geopolitičkom pozicijom, kazao je državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP), Ljubomir Mišurović.

Kako je saopšteno iz MVP, Crna Gora je domaćin osmog sastanka političkih direktora zemalja Zapadnog Balkana i EU.

Mišurović je rekao da je zadovoljan činjenicom da je Crna Gora domaćin tako značajnog događaja.

Kako je poručio, održavanje međusobnog političkog dijaloga je ključno za dalji pretpristupni put, posebno sa aspekta trenutnih izazova na međunarodnoj sceni.

„Mišurović je naglasio da je Crna Gora beskompromisan partner EU sa jasnom geopolitičkom pozicijom, podsjetivši na punu usklađenost Crne Gore sa sankcijama prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu“, navodi se u saopštenju.

On je, govoreći o aktuelnim dešavanjima, kazao da je zabrinut zbog okolnosti koje utiču na evropsku bezbjednost i naglasio važnost sinhronizovanog djelovanja svih evropskih partnera.

„S tim u vezi, posebno je pozdravio pokretanje Evropske političke zajednice, koja predstavlja dobru platformu za dalji dijalog“, kaže se u saopštenju.

Zamjenik generalnog sekretara za politička pitanja Evropske službe za vanjske poslove, Enrike Mora, istakao je da je kontinuirana komunikacija o najvažnijim pitanjima vanjske politike ključna.

Kako je kazao, članstvo u EU je jedina perspektiva za zemlje Zapadnog Balkana.

On je podsjetio na važnost usaglašenosti sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i jedinstva uslijed ruske agresije na Ukrajinu.

„Svi sagovornici su još jednom izrazili podršku teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS