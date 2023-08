Zakon o privremenom izdržavanju djece što prije uvrstiti u proceduru

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji uputiće danas Skupštini zahtjev da se zakon o privremenom izdržavanju djece što prije uvrsti u skupštinsku proceduru.

Dejana Ponoš iz Udruženja Roditelji agenciji Mediabiro je kazala da je nedostatak finansija jedan od najvećih problema sa kojima se jednoroditeljske porodice suočavaju.

“Alimentacioni fond, zakon o privremenom izdržavanju djece stupio je na snagu još krajem prošle godine, a njegova primjena je obustavljena ubrzo nakon što je počela”, rekla je Ponoš.

Kako je navela, nadležne institucije rekle su da ne žele da primjenjuju zakon dok se on ponovno ne izglasa, pa sada isplate kasne već četiri mjeseca.

Ponoš je kazala da je Skupština prihvatila izmjenu zakona, ali da ga sadašnji predsjednik države još nije potpisao.

“Opet smo na početku, više stotina roditelja čeka odluku i isplate iz Alimentacionog fonda. Novi zakon kaže da će sve prethodne odluke biti poništene, kao i da se proces mora odraditi ispočetka”, rekla je Ponoš.

Ona je istakla da najranjivije kategorije društva trpe zbog političkih prepucavanja.

“Imamo zakon koji je stupio na snagu, imamo procedure i pravila, ali se oni ne primjenjuju. Danas ćemo poslati zahtjev Skupštini da se usvajanje izmjena i dopuna zakona što prije nađe u skupštinskoj proceduri, kako bi se što prije usvojile i počele primjenjivati”, rekla je Ponoš.

