Zakon o oružju i municiji od danas na javnoj raspravi

Podgorica, (MINA) – Radna grupa za izradu zakona o oružju i municiji je nakon višemjesečnog rada pripremila Nacrt tog zakona, koji je od danas na javnoj raspravi, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je podsjetio da je važeći Zakon o oružju donijet 2015. godine.

„Međutim, u proteklih deset godina uočeni su brojni nedostaci, kako u pogledu praktične primjene, tako i u pogledu usklađenosti sa pravnim propisima Evropske unije“, kazao je Šaranović.

Kako je rekao, kroz unapređenje postojećih i propisivanjem novih zakonskih odredbi prvenstveno će se omogućiti efikasna kontrola posjedovanja i prometa oružja, u cilju sprečavanja njegove zloupotrebe i poboljšanja bezbjednosti građana Crne Gore.

„S tim u vezi, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) od danas daje na javnu raspravu Nacrt zakona o oružju i municiji u tekstu u kojem su obuhvaćeni zaključci Vijeća za nacionalnu bezbjednost, svi predlozi iz inicijative “Markov i Mašanov zakon” i brojne druge“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je jedna od glavnih novina podizanje starosne granice za podnošenje zahtjeva za oružje sa dosadašnjih 18 na 25 godina života.

Ta odredba se, kako je rekao Šaranović, neće odnositi na osobe koje su posebnim propisima ovlašćene za držanje i nošenje oružja.

„Smanjen je i period važenja oružnih listova sa deset na pet godina, a predviđeno je ismanjenje perioda važenja odobrenja za nabavku oružja i ovo odobrenje važiće šest mjeseci, bez mogućnosti produženja za još šest mjeseci što je bilo propisano važećim zakonom“, kazao je Šaranović.

Kako je naveo, jedna od najvažnijih izmjena je proširen opseg krivičnih djela i prekršaja koji se smatraju smetnjom za posjedovanje oružja.

„U cilju sprečavanja zloupotreba prilikom izdavanja dokumentacije za podnošenje zahtjeva za držanje oružja, kao i samog izdavanja oružnih listova predvidjeli smo uspostavljanje komisije Ministarstva zdravlja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će ta komisija jedina biti nadležna za izdavanje ljekarskih uvjerenja za posjedovanje oružja i psihološku i psihijatrijsku procjenu, odnosono sveobuhvatnu procjenu zdravstvenog stanja podnosioca zahtjeva.

Šaranović je rekao da se uvodi i centralizacija postupaka za rješavanje zahtjeva za držanje i nošenje oružja, što znači da će se ubuduće o svim zahtjevima odlučivati isključivo u organizacionoj jedinici koja se nalazi u sjedištu MUP-a (Direkcija za vozače, vozila i oružje).

„Kako bi građani koji legalno posjeduju oružje bili adekvatno obučeni za upotrebu istog, novi zakon predviđa da osposobljavanje vrši samo Policijska akademija, umjesto pravnih lica, preduzetnika, lovačkih i streljačkih organizacija, koje su prema važećem zakonu osposobljavali građane“, kaže se u saopštenju.

Policijska akademija će, kako se navodi, po uspješno završenoj obuci fizičkim licima izdavati potvrdu.

„Javna rasprava će trajati 30 dana, a tokom nje je planirano održavanje tri okrugla stola, na sjever, u centralnom dijelu i na jugu, o čijim terminima održavanja ćemo naknadno informisati zainteresovanu javnost“, kaže se u saopštenju.

Šaranović je pozvao sva zainteresovana pravna i fizička lica da se priključe javnoj raspravi i doprinesu slanjem predloga i sugestija, kako bi zajedničkim naporima, nakon svih sugestija koje budu dostavljene tokom trajanja javne rasprave, zajednički došli do kvalitetnog, održivog i zakona koji štiti bezbjednost građana.

„Imajući u vidu složenost materije, rokove za izradu ovog zakona, potrebu da hitno odreagujemo, Ministarstvo će sa izuzetnom pažnjom pratiti javnu raspravu, uzeti u obzir predloge, kritike i sugestije javnosti, inkorporirati u tekst zakona, te zajedničkim naporima doći do najboljeg zakonskog projekta“, navodi se u saopštenju.

