Zadržavanje do 72 sata osumnjičenom za prijetnje

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata A.P. osumnjičenom da je prijetio jednoj osobi da će je ubiti.

Iz podgoričkog ODT-a saopštili su da je A.P. zadržavanje određeno zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Navodi se da je osumnjičeni, u četvrtak i nedjelju, prijetio oštećenom A.E. da će ga ubiti, upućujući mi i uvrede, usljed čega je, kako se dodaje, oštećeni osjetio strah za ličnu bezbjednost.

„A.P. je već osuđivan za nanošenje teških tjelesnih povreda“, kazali su iz ODT-a.

U saopštenju se dodaje da je ODT u Podgorici odredilo zadržavanje do 72 sata i M.J. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga.

Iz ODT-a su rekli da je osumnjičeni u subotu oko 16 sati dao marihuanu P.Đ.

Kako su kazali, M.J. je otvorio kesu sa marihuanom iz koje je P.Đ. uzeo drogu i stavio je u kutiju cigareta.

„Drogu su kod njih pronašli službenici Uprave policije“, naveli su iz ODT-a.

