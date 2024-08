Zadržavanje do 72 sata osumnjičenom za nasilničko ponašanje

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilastvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata M.R. iz tog grada, zbog osnovane sumnje da je sa M.Lj., koji je u bjekstvu, izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje.

Kako je saopšteno iz ODT-a, osumnjičeni je na parkingu ispred zgrade, nakon kraće verbalne rasprave, zadao više udaraca zatvorenim šakama i metalnim ključem u predjelu glave i tijela D.L. i B.M., i nanio im lake tjelesne povrede.

M.R. je, navodi se u saopštenju, višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela.

