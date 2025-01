Zadržan zbog ugrožavanja sigurnosti više osoba

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata M.V, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu više osoba.

Kako je saopšteno iz podgoričkog ODT-a, osumnjičeni je u utorak, oko 14 sati, došao u market „S.K.“ u Podgorici, u vidno alkoholisanom stanju, nakon čega je prišao pultu gdje su se nalazile dvije radnice.

Iz ODT-a su rekli da je M.V. udarao šakama o pult i zid i prijetio radnicama da će im baciti bombu.

Od tih prijetnji, kako su naveli, radnice su osjetile ugroženost i strah za svoju bezbjednost.

“Osumnjičeni je više puta osuđivan zbog krađe”, kaže se u saopštenju.

