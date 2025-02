Zabrana skladištenja duvana u slobodnoj zoni biće ugrađena u novi zakon

Podgorica, (MINA) – Zabrana skladištenja duvana u slobodnoj zoni biće ugrađena i u novi Zakon o slobodnim zonama, najavio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

On je rekao da je to stav Vlade i nadležnog Ministarstva ekonomije, koje je u sklopu reformskih aktivnosti obrazovalo stručnu, kredibilnu i inkluzivnu radnu grupu, izvršavajući zadatak iz Strategije za borbu protiv korupcije.

Koprivica je kazao da je u višedecenijskom periodu slobodna zona Luka Bar, umjesto ekonomskom razvoju, služila krijumčarenju cigareta.

„Zloupotreba Slobodne zone je bila najčešći način sprovođenja krijumčarenja cigareta, sa nemjerljivim štetnim posledicam po ugled i budžet naše države, ali i budžete zapadnoevropskih država. Tu je zloupotrebu omogućavala izražena sistemska korupcija“, naveo je Koprivica.

Ona je podsjetio da je odluka Vlade o zabrani skladištenja duvana u slobodnoj zoni donijeta 2021. godine, te da je to važan potez preduzet na predlog ministarstva finansija iz 42 Vlade.

„Ta Odluka je na snazi, proizvodi pravno dejstvo, poštuje se u praksi i nema skladištenja duvana u slobodnoj zoni“, rekao je Koprivica.

On je naglasio i da donošenjem Zakona, sa pravnog aspekta, zabrana skladištenja dobija još jaču pravnu snagu i mogućnost propisivanja kaznenih odredaba i mehanizama za slučaj njihovog nepoštovanja.

„Smatrajući da zabrana skladištenja duvana mora biti zaštićena kaznom opredjeljenja smo da se ona fiksira u zakonu i na nju nadovežu eksplicitne kaznene odredbe i druge mjere poput oduzimanja proizvoda, oduzimanja imovinske koristi, dostavljanje dokumentacije i podataka, izdavanje naloga i slično“, rekao je Koprivica.

Smatra da nakon toga nikome više neće pasti na pamet da zloupotrebljava slobodnu zonu.

„A slobodne zone će služiti isključivo važnim ekonomskim funkcijama“, istakao je Koprivica.

On je kazao da se, sa državno-političkog aspekta, zakonskim propisivanjem zabrane skladištenja duvana u slobodnoj zoni, stavlja do znanja, kako domaćoj, tako i međunarodnoj javnosti, da je volja za eliminisanjem šverca i bilo kojeg oblika nedozvoljene trgovine cigareta nepokolebljiva, čime se jača reputacija države i daje zamah borbi protiv krijumčarenja, korupcije i kriminala.

Kako je naveo Koprivica, novi zakon će počivati na implementaciji preporuka OECD-a o borbi protiv nedozvoljene trgovine, Kodeksa ponašanja za čiste slobodne zone, kao i Praktičnog vodiča o slobodnim zonama Svjetske carinske organizacije, a dovešće i do primjene najmodernijih tehnologija u kontrolnim postupcima.

On je podsjetio da je u prethodnom periodu Ministarstvo finansija preduzelo opsežne reformske mjere, koje su rezultirale značajnom redukcijom sivog tržišta i velikim rastom prihoda za budžet, a pripadnici Uprave carina i Uprave policije su sprečavali i procesuirali vinovnike krijumčarenja.

Prema riječima Koprivice, i učinak Specijalnog državnog tužilaštva u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa koje su se bavile švercom cigareta je impozantan, zaslužuje puno poštovanje i maksimalnu podršku.

On je ukazao i da je Koordinaciono tijelo Vlade za popis oduzetog duvana kredibilno sprovelo, uz učešće međunarodnih partnera, postupak popisa i brojanja, a privodi kraju i procedure za uništenje na način da svaka faza bude snimljena i registrovana, sa jasnim dokazom i o zadnjoj uništenoj paklici cigarete.

„Upravo na ovaj način se ne samo pokazuje reformska volja i odlučnost 44. Vlade već i jača sistem i ugled naše države, koja će tako biti privlačna za zdrave investitore, a ne nikad više za sumnjive trgovce i švercere“, zaključio je Koprivica.

