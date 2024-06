Za vikend uhapšeno 45 vozača

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija je, tokom vikenda, uhapsila 45 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, droge i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, tokom petka, subote i nedjelje, pripadnici saobraćajne policije su podnijeli 149 prekršajnih prijava, izdali 1.180 prekršajnih naloga.

Navodi se da je privremeno oduzeto 17 pari registarskih tablica i isto toliko vozila isključeno iz saobraćaja.

Policija je uhapsila 45 vozača.

“34 vozača uhapšena su zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu u nedozvoljenoj količini, te je 11 vozača lišeno slobode zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, od ukupnog broja uhapšenih, njih 11 je uhapšeno u Podgorici, devet u Danilovgradu, po šest u Baru i u Nikšiću.

Iz Uprave policije su podsjetili da je od 15. juna do 15. septembra na snazi Naredba o privremenoj zabrani saobraćaja teretnih motornih vozila, autobusa i kampera na pojedinim dionicama puteva u Crnog Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS