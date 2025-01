Za vikend dodatni termini za HPV vakcinaciju

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) i domovi zdravlja organizovaće za vikend, povodom Evropske nedjelje prevencije raka grlića materice, dodatne termine za vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV).

Iz IJZ-a su kazali da se za vikend mogu vakcinisati sve djevojčice i dječaci uzrasta od devet do 18 godina, bez obzira na to da li su direktno pozvani i da li imaju izabranog doktora.

“Vakcinacijom protiv humanog papiloma virusa smanjenjuje se rizik obolijevanja od nekoliko vrsta raka koji su u većoj ili manjoj mjeri povezani sa HPV infekcijama – rak grlića materice, anusa, vagine, vulve, usne duplje i ždrijela i rak penisa”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, pored prevencije tih malignih oboljenja, vakcinacija značajno smanjuje rizik od genitalnih bradavica (kondiloma).

“Dostupnost i pristupačnost ove mjere prevencije u velikoj mjeri zavisi od interesovanja”, kazali su iz IJZ.

Oni su pozvali sve da im pomognu u informisanju o značaju vakcinacije HPV vakcinom u borbi protiv raka.

“Želimo da se protiv malignih oboljenja borimo zajedno i da program HPV vakcinacije u Crnoj Gori bude pozitivan primjer zajedničkog rada na poboljšanju zdravlja”, navodi se u saopštenju.

