Za sistem otpadnih voda u Nikšiću i Pljevljima preko šest miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada je, na predlog ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića, usvojila Informaciju o preraspodjeli dostupnih kredita za finansiranje projekata za unapređenje sistema za odvođenje otpadnih voda u Nikšiću i Pljevljima.

Iz resornog Ministarstva su kazali da je 6,05 miliona EUR, obezbijeđeno kroz Okvirni ugovor “Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori” koji je Vlada zaključila sa Evropskom investicionom bankom (ElB).

“Opredijeljena sredstava biće raspoređena za projekte unapređenja sistema za odvođenje otpadnih voda i to za Opštinu Nikšić tri miliona EUR i Opštinu Pljevlja 3,05 miliona”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da će se novac namjenski utrošiti za projekte izgradnje druge faze kanalizacionih mreža u Nikšiću i Pljevljima.

Iz Ministarstva su kazali da će implementacijom navedenih projekata biti unaprijeđen sistem odvođenja otpadnih voda.

“A time će se poboljšati rad postojećih sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću i Pljevljima”, dodaje se u saopšenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS