Za sedam dana 201 novi slučaj koronavirusa, preminule dvije osobe

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u prethodnih sedam dana, registrovan 201 novi slučaj koronavirusa, a od posledica infekcije preminule su dvije osobe.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije, koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusom, od srijede do utorka završile analizu i dostavile rezultate za 1.871 uzorak.

Iz IJZ-a su na Tviteru /Twitter/ naveli da je u Podgorici registrovano 69 novih slučajeva koronavirusa, Nikšiću 32, Kotoru 24, Budvi 18, Baru 13, Herceg Novom osam.

U Danilovgradu i Mojkovcu zabilježeno je po sedam novih slučajeva infekcije koronavirusom, Tivtu pet, Bijelom Polju četiri, Berana, Pljevljima i na Cetinju po tri.

Po dva nova slučaja registrovana su u Anrdijevici i Petnjici, a jedan je zabilježen u Kolašinu.

U Crnoj Gori je od početka epidemijskih dešavanja, u martu 2020. godine, registrovano 295,1 hiljada slučajeva infekcije korona virusom.

