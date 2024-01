Za pet godina 1.710 maloljetnih počinilaca krivičnih djela

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u posljednjih pet godina, 1.710 maloljetnika počinilo neko krivično djelo, saopštili su iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je prošle godine registrovano 313 maloljetnih počinilaca krivičnih djela.

Kako su naveli, 2022. godine registrovano je 306 maloljetnih počinilaca krivičnih djela, 2021. godine 354, 2020. godine 346, a 2019. godine 391.

Iz policije su rekli da u prosjeku preko 340 maloljetnika godišnje počini neko od krivičnih djela.

Oni su kazali da njihovi službenici kontinuirano prate i analiziraju stanje kretanja kriminaliteta na svim nivoima, u cilju stvaranja povoljnog bezbjednosnog ambijenta.

„Jedan od važnih društvenih izazova, koji je u primarnom fokusu djelovanja organa za spovođenje zakona i generalne prevencije, je i problem maloljetničke delinkvencije, a posebno imajući u vidu da se radi o ranjivoj grupi – maloljetnika i djece“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u starosnoj strukturi evidentirano da se u više od 50 odsto slučajeva radi o starijim maloljetnicima počiniocima krivičnih djela – od 16 do 18 godina.

Iz policije su rekli da rodna struktura ukazuje da su u više od 90 odsto slučajeva izvršioci krivičnih djela muškarci.

Kako su kazali, najveći broj krivičnih djela koja su izvršili maloljetnici je iz oblasti imovinskog kriminaliteta – više od 50 odsto od ukupnog broja.

„Geografski gledano, najviše krivičnih djela, takođe više od 50 odsto od ukupnog broja, izvršeno je na teritoriji centralnog dijela države, odnosno Podgorice“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da mnogostruki faktori utiču na razvoj maloljetničke delinkvencije, poput emocionalnih karakteristika, disfunkcionalne porodice, nedostataka u obrazovanom sistemu, različitih socijalnih faktora, u novije vrijeme i negativnih uticaja društvenih mreža.

Kako su kazali iz policije, prevencija maloljetničke delinkvencije usmjerena je na blagovremeno prepoznavanje faktora rizika kriminaliteta, a što zahtijeva multidisciplinaran pristup, uključujući porodicu, školu, nadležne stručne službe, medije, nevladin sektor, sportske kolektive, i druga udruženja i subjekte.

„Službenici Uprave policije u odnosu na tu kategoriju osoba, uvažavajući njihovu starosonu dob i ranjivost, preduzimaju u kontinuitetu preventivne aktivnosti usmjerene upravo na otklanjanje uzroka ili smanjenje njihovog dejstva“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da, shodno tome, godinama sprovode veliki broj preventivno-planskih aktivnosti, kontinuiranih akcija, poput akcije “Mladost”, sa akcentom na suzbijanje vršnjačkog nasilja, sprečavanje vršenja krivičnih djela, sprečavanje skitničenja i prosjačenja.

Oni su kazali da se, kroz realizaciju tih aktivnosti, vrše kontrole ugostiteljskih objekata i drugih mjesta na kojima se najčešće okupljaju maloljetnici.

“Kao i organizuju tribine i predavanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama na temu narkomanije, kockanja, alkoholizma, internet nasilja, bezbjednosti saobraćaja, kako bi prepoznali negativna dejstva i posljedice devijantnog ponašanja“, kaže se u saopštenju.

