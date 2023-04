Za liječenje najmlađih u državi potrebne dodatne investicije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima neophodnu infrastrukturu i kapacitet za liječenje najmlađih pacijenata unutar države, ali su potrebne dodatne investicije Vlade u zdravstveni sistem, saopštio je dječiji urolog u londonskoj Great Ormond Street (GOS) bolnici Imran Muštak.

Muštak je kazao da je, nakon višegodišnje saradnje te bolnice sa Institutom za bolesti djece Kliničkog centra (IBD KCCG), u Podgorici izvedeno više uspješnih pedijatrijskih operacija, pa sada mnogo manje pacijenata iz Crne Gore putuje van države kako bi dobili liječenje.

“Za lokalno operativno zbrinjavanje pacijenata potreban je dobar tim – dobri anestetičari, bolnička i intenzivna njega, medicinska oprema. Srećom, Crna Gora ima sve to”, rekao je Muštak agenciji MINA.

On je naveo da Crna Gora ima veoma dobru infrastrukturu, kao i tim medicinskih sestara i doktora koji su posvećeni svojim pacijentima, ali da nemaju iskustvo u određenim zahvatima.

Muštak je kazao da su doktori iz Crne Gore, uz podršku GOS bolnice, radili veoma teške operacije, koje su bile veoma uspješne.

“Infrastruktura i kapacitet da se pacijenti liječe unutar zemlje apsolutno postoji, ali je potrebno da vlada i zdravstveni sistem investiraju u neke jednostavne stvari, kako bi se zdravstvena zaštita podigla na još veći nivo. Kontretno, ono što je hitno potrebno je urodinamika, koja se bavi ispitivanjem bešike i susednih mišića”, smatra Muštak.

On je rekao da pacijenti za urodinamički test moraju sada da idu u Beograd, što stvara određene troškove.

Ipak, kako je dodao, veći je problem što se može desiti greška zbog pogrešnog liječenja ili odlaganja tretmana.

“To je nešto što zdravstveni sistem hitno mora da podrži jer će zaista pomoći pacijentima”, istakao je Muštak.

On je rekao da je potrebna i posebna, planska obuka za medicinske sestre na odjeljenju urologije.

“One su veoma dobre, entuzijastične i voljne da uče, ali ne možete da radite komplikovanu urologiju bez specijalizovanih sestara koje su prošle obuke. U GOS bolnici imamo sedam specijalizovanih sestara samo za urologiju. Crnoj Gori su potrebne dvije”, naveo je Muštak.

On je kazao i da je u Crnoj Gori dostupna većina medicinske opreme.

“Ne bih nužno rekao da je najbolja oprema ali ispunjava osnovne zahtjeve. Ako želite da unaprijedite hirurške tehnike, onda vam je potrebna investicija u opremi i u potrošnom materijalu. Time se smanjuju i komplikacije tokom i nakon operacije”, pojasnio je Muštak.

Sve to, kako je poručio, košta ali je i vrijedno investicije.

“Vrijeme je da donosioci odluka počnu da slušaju doktore i da im vjeruju da je naš cilj boljitak pacijenata i njihovih porodica a ne nečije političke ambicije”, saopštio je Muštak.



On je rekao da bi, kao ishod saradnje GOS bolnice i KCCG-a, želio da vidi nezavisno odjeljenje dječije urologije u Crnoj Gori, sačinjeno od troje urologa koji će nezavisno raditi u operacionoj grupi i dvije specijalizovane sestre.

“To su ishodi koje mislim da su mogući. Zahtijeva investicije od Vlade ali i razumijevanje bolnice. Potrebno vam je odjeljenje koje može da funkcioniše nezavisno”, kazao je Muštak.

Upitan šta veći zdravstveni sistemi mogu da nauče od crnogorskog, on je odgovorio da u Crnoj Gori medicinsko osoblje nastoji da nemoguće stvari učini mogućim.

“S druge strane, u Ujedinjenom Kraljevstvu, na primjer, ako nemamo tačno potreban broj sestara koje će brinuti o pacijentima, otkazaćemo operaciju. Svake sedmice otkazujemo određeni broj operacija jer nemamo dovoljno sestara koje će brinuti o pacijentima. Ljudi rade na striktno propisan način”, saopštio je Muštak.

On je rekao da u Crnoj Gori i drugim zemljama Evrope, zdavstveni sistemi stavljaju pacijenta na prvo mjesto.

“Ako nema dovoljno medicinskih sestara, one koje su tu uložiće dodatne napore kako bi pacijent dobio tretman. Ono što mi možemo da naučimo od Crne Gore je filozofija “Da, možemo to da uradimo”. Uvijek bi trebalo da činimo nemoguće mogućim, naravno u granicama bezbjednosti, moramo biti fleksibilni , bez ugrožavanja pacijenta. Zdravstveni sistem UK je postalo veoma nefleksibilan”, saopštio je Muštak.

Specijalistkinja dječije hirurgije u IBD-u Irena Marić kazala je da je njeno odjeljenje već u značajnoj mjeri smanjilo broj pacijenata koje šalju na liječenje van ustanove.

Marić je pojasnila da su, nakon njenog studijskog boravka u GOS bolnici, 2018. započeli saradnju sa Muštakom, uz čiju pomoć su u prethodnom periodu urađene značajne operacije izoblasti dječije urologije. Pored njega, imali su još jednog gostujućeg dječijeg urologa Ejbrahama Čerijana.

“Cilj nam je kontinuirana edukacija i osposobljavanje mladih sposobnih stručnjaka. Na taj načim pratimo svjetske protokole, i možemo reći da polako postajemo prepoznatljiv centar u regionu. Timski rad je najvažniji i neophodan je za uspješan i kvalietetan ishod”, rekla je Marić.

Ona je navela da je u maju prošle godine u IBD-u po prvi put urađena augmentacija bešike, odnosno operacija uvećanja mokraćne bešike sa dijelom tankog crijeva, i to kod dva pacijenta.

“To je veliki uspjeh za naš zdravstveni sistem, samim tim što smo prvi put imalipacijenta koji dolazi iz susjedne države, upućen od eminentnog stručnjaka iz regiona”, navela je Marić.

Ona je kazala da su sklopili dogovor sa Muštakom o daljoj i široj saradnji sa GOS bolnicom u vidu edukacije kadra IBD-a u toj bolnici.

Kako je dodala, nedavno se tim, sačinjen od hirurga, hirurga-urologa, anesteziologa, anestetičarke, instrumentara i dvije medicinske sestre, vratio iz Londona, gdje su proveli nedjelju dana u GOS bolnici.

Prema riječima Marić, time su stečena nova znanja, a tim IBD-a je obogaćen izvanrednim iskustvom.

“Posebno nas raduje što smo pošli kao tim, sama mogućnost boravka u jednoj takvoj ustanovi za cijeli tim predstavlja pravu čast i zadovoljstvo. Neophodno je da se ovaj projekat nastavi, i vjerujemo u dalju pomoć i podršku KCCG i resornog ministarstva”, rekla je Marić.



Ona je saopštila da se uvijek najviše očekuje od dobre i svrsishodne edukacije, to je ključ uspjeha.

Kako je Marić navela, plan je motivisati ljekare ali i medicinske sestre za dalja usavršavanja, a planirana je i dodatna edukacija instrumentara za rad u operacionoj sali kao i obuka 2 medicinske sestre za potrebe urodinamskog ispitivanja pacijenata.

Ona je istakla da je urodinamika vrlo važna dijagnostička metoda u oblasti dječje urologije, kao i da je neophodna za kompletnu evaluaciju uroloških pacijenata, naročito sa kompleksnim anomalijama, ali i kod raznih vrsta poremećaja mokrenja, ne tako rijetkih u dječijoj populaciji.

“Mi se oslanjamo zasad na pomoć urološke klinike KCCG, dok ne nabavimo aparat za potrebe dječije populacije”, rekla je Marić.

Ona je saopštila da planirani odlasci u GOS bolnicu omogućavaju praćenje svjetski prihvaćenih standarda njege i liječenja pacijenata, operativnih metoda, dijagnostičkih procedura i zbrinjavanje urođenih anomalija kod djece, kao i upoznavanje sa najnovijim protokolima konzervativnog liječenja.

“Neophodno je da zdravstveni sistem prepozna to kao jednu vrlo bitnu inicijativu, obzirom da samo znanjem možemo da trajemo i da se kvalitetom nametnemo”, napomenula je Marić.

Ona je kazala da je, iz tog razloga, motivacioni karakter da se dalje usavršavaju od presudnog značaja, uz neophodnu pomoć i podršku nadležnih.

Marić očekuje u bližoj budućnosti i proširenje prostornih kapaciteta, nabavljanje neophodne opreme jer, kako je navela, djeca zaslužuju najbolje.

“Nadamo se da će se vremenom ova saradnja koju smo ostvarili sa hirurško-urološkim i anesteziološkim timom, proširiti i na ostale pedijatrijske specijalnosti”, zaključila je Marić.

