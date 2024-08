Za adaptaciju vrtića u Baru preko 360 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Uprava za kapitalne projekte raspisala je tender za odabir izvođača radova za adaptaciju krova i dijela objekta centralnog vrtića „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Navodi se da je MPNI obezbijedilo 363 hiljade EUR za radove na objektu, dok je izradu projekta finansirala Opština Bar.

„Tender se realizuje u okviru memoranduma o saradnji na realizaciji prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti obrazovne infrastrukture u Opštini Bar, koji su potpisali ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i predsjednik te opštine Dušan Raičević“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da se radovima na tom objektu stvaraju bolji uslovi za boravak u vrtiću mališana u Baru.

Jakšić Stojanović je poručila da će, nakon završetka radova, nastaviti da unapređuju kvalitet predškolske infrastrukture u Baru.

„Jer jedino kontinuiranim radom i ulaganjima možemo stvoriti adekvatan ambijent za boravak, vaspitanje i obrazovanje naših najmlađih”, istakla je Jakšić Stojanović.

