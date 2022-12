Vušurović: Od sjutra blokade u svim gradovima

Podgorica, (MINA) – Ponovnim usvajanjem izmjena Zakona o predsjedniku definitivno je potvrđena izdaja Crne Gore, poručeno je sa protesta ispred zgrade Skupštine, a organizatori su od sjutra najavili blokade u svim gradovima.

Učesnici protesta su zvižducima ispratili usvajanje zakona, a nakon toga su ka zgradi parlamenta, koju obezbjeđuju jake policijske snage, poletjele kamenice i flaše.

Građanski aktivista Predrag Vušurović kazao je da je današnjim glasanjem izdaja Crne Gore definitivno potvrđena.

“Izdaja po dubini i do korijena, na to odgovor može da bude samo blokada”, rekao je Vušurović.

On je kazao da je danas i večeras to bila Podgorica.

“Ako je danas bila blokirana Podgorica, od sjutra biće blokade u svim crnogorskim gradovima”, rekao je Vušurović.

Kako je kazao, nemaju pravo da idu nazad.

“Iza nas je zid a ispred nas jama Otvorenog Balkana, a u tu jamu nećemo”, poručio je Vušurović.

Vušurović je rekao da neće reći gdje će biti iduća blokada.

“Svaka crnogorska rasksnica jeste potencijalna tačka otpora. Danas nijeste rekli ne Venecijanskoj komisiji, već stavu evropske zajednice. Trasirali put kojim Crna Gora definitivno nece ići”, dodao je Vušurović.

