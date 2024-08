Vukšić: Predsjednik će nastaviti da sprečava urušavanje institucija

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države će, u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima, nastaviti da sprečava urušavanje institucija, kazao je savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost i odbranu, Dejan Vukšić.

Ministar odbrane Dragan Krapović ranije je rekao da je predsjednik države Jakov Milatović danas na sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost zaustavio razrješenje načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, Zorana Lazarevića.

“Prošla su vremena kada su se odluke krucijalne za sistem bezbjednosti donosile van Savjeta za odbranu i bezbjednost”, kazao je Vukšić u reagovanju.

On je rekao da je ministar odbrane to trebalo da zna kada je, faktički bez rasprave i validnog obrazloženja i dokumentacije, predložio smjenu načelnika Generalštaba.

“Predsjednik države će, u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima, nastaviti da sprečava urušavanje institucija”, kazao je Vukšić.

On je rekao da je sada mnogo jasnije zašto Crna Gora nema ambasadora pri NATO-u i zašto se traži promjena glasanja unutar Savjeta.

