Vukšić: Nadležnost Milatovića da saziva sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, čija je nadležnost da saziva sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost, inicirao je zakazivanje sjednice za sljedeću sedmicu, saopštio je savjetnik predsjednika države za odbranu i bezbjednost, Dejan Vukšić.

Iz Vlade su ranije saooštili da će premijer Milojko Spajić predložiti da u petak bude održana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Vukšić je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, naveo da je Poslovnikom o radu Savjeta predviđeno da se poziv sa materijalima za sjednicu dostavlja, po pravilu, najkasnije tri dana prije dana određenog za njeno održavanje.

„Najavom kabineta predsjednika Vlade da će sjutra predložiti zakazivanje sjednice Savjeta za petak, nažalost se potvrđuje da kabinet nije upoznat ni sa Poslovnikom ni procedurom rada ovog važnog tijela“, rekao je Vukšić.

On je naglasio da se sjednice Savjeta ne mogu zakazivati po „paf- paf“ sistemu bez prethodno sprovedene procedure.

Posljednja sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost održana je u februaru.

