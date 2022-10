Vuković: Podnijeću krivične prijave protiv sudija Upravnog suda

Podgorica, (MINA) – Gradonačenik Podgorice Ivan Vuković saopštio je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv sudija Upravnog suda koje su utvrdile da je početkom jula nezakonito izabran na tu funkciju.

Vuković je na sjednici lokalnog parlamenta, na čijem dnevnom redu je njegov ponovni izbor za gradonačelnika, rekao da se u ovu situaciju došlo nakon odluke Skupštine Crne Gore o pomjeranju i objedinjavanju lokalnih izbora u više opština.

On je kazao da je odluka Upravnog suda “presedan i kršenje zakona”.

“Kod Upravnog suda imate zahtjeve Glavnog grada stare dvije godine po kojima se ne postupa. Svako ko elementarno poznaje dinamiku rada, zna da Upravni sud nikad ne donosi odluke i presude u intervalu kraćem od tri do šest mjeseci”, naveo je Vuković.

Kako je rekao, Upravni sud je, prvi put u praksi, poslije usmene rasprave istog dana donio odluku.

“Zbog toga ćemo podnijeti krivičnu prijavu protiv sudija Upravnog suda koji su ukaljali ugled te institucije i ljudi koji su izvršili politički uticaj na taj sud”, saopštio je Vuković.

On je rekao da je to prvi put da se jedna pravosudna institucija miješa na eklatantan način u izborni proces u Crnoj Gori.

“Ovo je sramota i ovo treba svakog da zabrine, bez obzira na to što bi bio krajnji ishod”, naglasio je Vuković.

