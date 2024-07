Vukčević: Rekonstrukcija Vlade uz kršenje Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave

Podgorica, (MINA) – Rekonstrukcija Vlade sprovodi se uz kršenje Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, kazao je advokat i član Udruženja pravnika Miloš Vukčević, ističući da će sjutra biti izabrani ministri za još nepostojeća ministarstva.

On je kazao da je sada jasno zašto nijedna vlast, pa ni aktuelna, ne donosi Zakon o Vladi.

„Jer nijedna vlast ne želi da bude ograničena zakonom u pogledu strukture same Vlade, broja ministarstava, načina rada Vlade, nadležnosti ministarstava“, rekao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, ministarstva i organi državne uprave pretvoreni su u „feude političkih partija“ kojima pripadnu u političkoj podjeli plijena.

„Kao i svaka rekonstrukcija ili izbor Vlade do sada, tako će i ova biti sprovedena uz kršenje Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, a izborom ministara pojedinih, još nepostojećih ministarstava“, naveo je Vukčević u objavi na društvenoj mreži Facebook.

On je dodao da vlast želi da politički dijeli ministarstva, uvodi nova i gasi postojeca.

„Bez ikakve strategije, dugogodišnjeg plana i cilja, samo da bi se zadovoljili trenutni apetiti političkih partija i njihovog rukovodstva“, naveo je Vukčević.

Kako je dodao, sjutra ćemo svjedočiti izboru novih ministara čija ministartsva još neće biti formirana.

„Pa će se, tek nakon rekonstrukcije Vlade, pristupiti promjeni Uredbe o državnoj upravi i njihovom pravnom, a onda i faktičkom formiranju“, rekao je Vukčević.

On je podsjetio da ta ministartsva neće imati ni svoje budžete, jer se, kako je naveo, parlamentarnoj većini toliko žurilo da nijesu ni predložili izmjene Zakona o budžetu kako bi obezbijedili sredstva za nova ministarstva.

„Da ne govorimo o izradi novih pravilnika, o sistematizaciji radnih mjesta za koje će trebati značajan vremenski period, podjeli prostora i kancelarija, službenika“, rekao je Vukčević, istićući da će sve to zahtijevati vrijeme.

Kako je istakao, niko ne brine o tome da li je Crnoj Gori potreban tako glomazan državni aparat.

„Bitno je podijeliti fotelje. Ministarstva i organi državne uprave su pretvoreni u feude političkih partija kojima pripadnu u političkoj podjeli plijena“, kazao je Vukčević.

On je upitao da li je to iskorak nabolje i prema Evropskoj uniji.

„Da li su građani to željeli nakon promjena u avgustu 2020. godine? Odgovor je vrlo dobro poznat, ali koga briga šta građani misle“, zaključio je Vukčević.

