Vujović: Spajić i Milatović obavezni da se odrede prema Mandićevoj čestitki

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić i predsjednik države Jakov Milatović obavezni su da se odrede prema čestitki predsjednika Skupštine Andrije Mandića povodom neustavnog Dana Republike Srpske, kazao je predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) i jedan od lidera Evropskog saveza, Ivan Vujović.

On je rekao da bi to bilo normalno, logično i zdravorazumski, ako je ostalo zrno smisla.

“Mada, da ima imalo smisla, ne bi AM bio tu đe je. Pred ovim društvom glavna borba je baš ta – borba za vraćanjem smisla”, naveo je Vujović na mreži X.

