Vujović: Genocid u Srebrenici kolektivna trauma za cijeli svijet

Podgorica, (MINA) – Genocid u Srebrenici nije tragedija samo za žrtve i njihove porodice, već kolektivna trauma za region, Evropu i svijet, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Komemoracijom u Memorijalnom centru u Potočarima danas će biti obilježena 29. godišnjica genocida u Srebrenici.

“Sa dubokim bolom i tugom sjećamo se tragičnih događaja iz Srebrenice, jula 1995. godine, kada je ubijeno preko osam hiljada dječaka i muškaraca bošnjačke nacionalnosti“, navela je Vujović.

Prema njenim riječima, genocid u Srebrenici nije tragedija samo za žrtve i njihove porodice, „već kolektivna trauma za sve nas, za region, Evropu i svijet“.

„Zbog toga je naša ljudska i moralna dužnost da se sjećamo nevino stradalih, da im odamo počast, podržimo njihove porodice, koje žive sa najvećim gubitkom i dokažemo našu posvećnost istini i pomirenju. Naša je dužnost da budemo čuvari istine, istrajemo u dostizanju pravde i pokažemo da smo shvatili i naučili pouke“, kazala je Vujović.

Ona je poručila da je danas više nego ikada potrebno raditi na izgradnji društva zasnovanog na vrijednostima ljudskih prava, pravde i međusobnog uvažavanja svih, bez obzira na nacionalnu, vjersku, etničku, ili bilo koju drugu pripadnost.

Kako je rekla Vujović, suočiti se sa prošlošću na pravi način, istinom i činjenicama, i prihvatiti gorku stranu istorije, nije uvijek lako, ali je ljekovito.

Ona je dodala da je to šansa za pomirenje i život u trajnom miru.

„A to nam je svima potrebno, kako bismo ozdravili, ili zaliječili rane i gradili svijet u kojem se Srebrenica neće ponoviti nikada nigdje i nikome više“, poručila je Vujović.

Ona je navela da je lako reći “nikada više”, ali da treba svakog dana činiti tako da ponavljanje zločina istrebljenja bude nemoguće.

„Ipak, svjedoci smo da su ratna dejstva posvuda na svijetu, i da ponovo imamo namjere istrebljenja naroda, ubistvima, morenjem glađu – mimo svakog pravila međunarodnog prava“, kazala je Vujović.

Zato, kako je istakla, sjećanje na Srebrenicu mora “ostati živo u našim mislima i djelima“.

„Krivična odgovornost koju sudovi utvrde je individualna, a nikada kolektivna, i zato pozivamo na sveukupnu podršku pravosudnim institucijama u naporima da pravdi privedu sve odgovorne za zločine počinjene u Srebrenici i drugim mjestima tokom ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije“, rekla je Vujović.

To je, kako je poručila, važno za dostojanstvo preživjelih i izraz je poštovanja prema žrtvama.

„Takođe je i olakšanje porodicama i predstavnicima naroda koji su zločine činili, da njihovi potomci i sunarodnici ne nose kolektivnu krivicu“, dodala je Vujović.

Ona je kazala da Crna Gora, kao multietnička država koja vodi proevropsku politiku, uvijek pruža napor ka prevazilaženju i smanjivanju tenzija, etničkih distanci i drugih podjela i njeguje kulturu sjećanja.

„Na Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jul, promovišemo kulturu istine, edukaciju, empatiju prema žrtvama, pravdu i pomirenje. Ministarstvo kulture i medija će u narednim danima nizom aktivnosti obilježaviti sjećanje na stradale u Srebrenici“, navela je Vujović.

