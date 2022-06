Vujović demantovao Abazovića

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar Socijaldemokratske partije (SDP) Ivan Vujović demantovao je izjavu premijera Dritana Abazovića da ta partija nije imala primjedbu na ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Abazović je na konferenciji za novinare u Palati Srbije rekao da su predstavnici SDP-a i Demokratske partije socijalista bili upoznati sa tekstom ugovora Vlade sa SPC i da nijesu imali nikakvu primjedbu na normativni dio.

Vujović je kazao da je ružno kada premijer jedne zemlje brutalno, da ne trepne, slaže.

“To da SDP nema primjedbu na ovakav ugovor sa SPC, neće mu ni doma povjerovat”, naveo je Vujović na Tviteru /Twitter/.

On je rekao da je radni tim sačinio ugovor sa SPC bez predstavnika potpredsjednika Vlade.

“Vrlo dobro zna za krupne primjedbe SDP. Moralo se na brzinu nešto donijet u Beograd”, kazao je Vujović.

