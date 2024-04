Vučurović novi predsjednik Izvršnog odbora NSD-a

Podgorica, (MINA) – Jedan od osnivača Nove srpske demokratije (NSD) Jovan Vučurović izabran je danas za predsjednika Izvršnog odbora te stranke.

Iz NSD-a je saopšteno da je danas u Budvi održana sjednica Glavnog odbora sa tačkom dnevnog reda – izbor Izvršnog odbora.

„Za predsjednika Izvršnog odbora jednoglasno je izabran Vučurović, jedan od osnivača stranke“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik NSD-a Andrija Mandić zahvalio je dosadašnjem predsjedniku Izvršnog odbora Milutinu Đukanoviću na predanom radu.

Vučurović je istakao da će novi saziv tog stranačkog organa izuzetnu pažnju posvetiti izbornim kampanjama, posebno izborima u Budvi i Andrijevici gdje se, kako je saopšteno, očekuje pobjeda koalicija okupljenih oko NSD-a.

„On je dodao da će Izvršni odbor raditi na onome što je zacrtano i na skupštini stranke – da NSD uskoro bude najjača politička organizacija u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz NSD-a su rekli da je na sjednici Glavnog odbora konstatovana puna podrška listi Za budućnost Budve i njenom prvom čovjeku Mladenu Mikijelju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS