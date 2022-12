Vučković: Uprkos napretku svjedočimo kršenju ljudskih prava

Podgorica, (MINA) – Mnoga zagarantovana ljudska prava i dalje se krše, uprkos napretku koji je Crna Gora ostvarila na polju jačanja i daljeg razvoja standarda ljudskih prava, kazala je vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković.

Ona je rekla da je Međunarodni dan ljudskih prava povod da se još jednom pošalje poruka da su ljudska prava, iako zagarantovana Ustavom i brojnim domaćim i međunarodnim deklaracijama, svakoj osobi prvenstveno data rođenjem.

Kako je navela Vučković, načela iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima predstavljala su temelj za izgradnju međunarodnog prava u toj oblasti i sistema promocije i zaštite ljudskih prava, kao jedinstvene civilizacijske tekovine savremenog doba.

“Naša obaveza je očuvanje, jačanje i dalji razvoj standarda ljudskih prava, ali i kontrola nad ispunjavanjem preuzetih obaveza. Uprkos napretku koji je Crna Gora ostvarila na tom polju, svjedoci smo da se mnoga zagarantovana ljudska prava i dalje krše”, rekla je Vučković.

Stoga, kako je poručila, svi zajedno moraju da rade na podizanju svijesti javnosti koja su to ljudska prava i nastave sa izgradnjom efikasnih mehanizama za bezbjedno izražavanje svih vrsta posebnosti.

“Samo tako ćemo, kao društvo, moći da kažemo da poštujemo zagarantovana ljudska prava, koja su jedan od najjačih pokazatelja uređene države”, zaključila je Vučković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS