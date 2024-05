Vučić: Rezolucija o Srebrenici je politička deklaracija

Podgorica, (MINA) – Rezolucija o Srebrenici je politička deklaracija kojom se želi staviti kolektivni žig na čelo jednog naroda, ocijenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je na konferenciji za novinare u Kotoru, gdje je učestvovao na Samitu lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU), rekao da su neistinite tvrdnje da je riječ o individualnoj krivici.

Vučić je kazao da se individualna krivica ustanovljava na sudovima i da oni to odlučuju, prenosi Portal Vijesti.

„Ovdje je riječ o političkoj deklaraciji kojom želite da stavite kolektivni žig na čelo jednog naroda. Nemojte da izmišljate. Ako nijesam u pravu, pokažite mi o kojem pojedincu je riječ u toj rezoluciji. Jasno je o čemu se radi, pa ćemo da vidimo”, naveo je Vučić.

Na pitanje da li će i kako će glasanje Crne Gore o Rezoluciji uticati na odnose dvije zemlje, Vučić je odgovorio da Srbija ne govori Crnoj Gori šta treba da radi, „za razliku od onih koji dolaze da joj kažu kako treba ovo ili ono da uradi“.

Vučić je rekao da poštuju Crnu Goru, i da je to njena odluka.

„Crna Gora neka radi šta joj je volja. Da li je to potaman i da li će Srbija biti oduševljena ako Crna Gora podrži rezoluciju o Srebrenici, svakako da nećemo. Nemojte da nas tjerate, em da nas bijete po glavi, em da nas još tjerate da nam je mnogo lijepo dok nas bijete po glavi“, kazao je Vučić i dodao da će „izdržati i te udarce“.

Upitan da prokomentariše najave o rezoluciji o Jasenovcu, Vučić je rekao da je to dobra ideja.

“Pa ćemo je mi sagledati kako da je objeručke u budućnosti prihvatimo. Ali, pitanje je za građane Crne Gore i njihove političke predstavnike žele li to ili ne”, naveo je Vučić.

On je, odgovarajući na pitanje o izjavama iz Bosne i Hercegovine (BiH) o Rezoluciji o Srebrenici, kazao da on neće posustati čak ni kad taj dokument bude usvojen.

“Nijesu u stanju da mi odgovore zašto to rade, šta je smisao“, rekao je Vučić.

On je ocijenio da to nije pijetet prema žrtvama i odavanje počasti žrtvama i upitao šta je smisao i clj.

„Je li to ono što je rekao ministar Konaković, revizija tužbe protiv Srbije, ili je to, osim toga, i naplata ratne štete? Što se tiče toga hoće li to ukinuti Republiku Srpsku (RS), naravno da neće. Da li bi to oni voljeli – naravno da bi“, naveo je Vučić.

On je kazao da “naravno da to neće uništiti Srbiju”.

„A da li bi to voljeli, sad sam siguran da bi voljeli. I kad govore – jao, nije nam više Mađarska prijatelj, razmislite kakav ste vi nama prijatelj i kakav ćete biti u budućnosti”, rekao je Vučić.

On je poručio da poštuju integritet svih zemalja svijeta za razliku od, kako je kazao, nekih u Crnoj Gori i regionu, koji ne poštuju Povelju UN-a i rezoluciju 1244, kao i za razliku od mnogih velikih sila, posebno zapadnih, koje to ne poštuju.

Vučič je rekao da je Srbiji jasno od početka da nemaju nikakvu šansu da pobijede “kolektivni Zapad, najmoćnije zemlje svijeta”.

“Nijedne sekunde nijesam rekao da će to da se desi, posebno u namještenom glasanju, gdje broje samo glasove za i protiv, a ne i uzdržane. Borimo se za čast, za Srbiju, naravno i za pravo RS da postoji u okviru dejtonske BiH. To su naši motivi”, kazao je Vučić.

Kako je rekao, pritisci moćnih sila na pojedine male zemlje toliko su snažni da je to teško izdržati.

“Tako da će za sedam dana biti teži ili nepovoljni rezultat za nas, nego što je danas. Ali, borićemo se”, dodao je Vučić.

