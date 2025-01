Vrhovni sud formirao Biro i Odjeljenje za pravično suđenje

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud Crne Gore formirao je Biro i Odjeljenje za pravično suđenje, sa ciljem povećanje efikasnosti i djelotvornosti rada te institucije.

Sjednica sudija Vrhovnog suda je, kako je saopšteno, usvojila Izvještaj o radu za prošlu godinu, kao i Plan rada i Godišnji raspored poslova za ovu godinu.

„Navedenim sudskim aktima reorganizovana je struktura suda, formiranjem Biroa suda, radi uspješnijeg obavljanja stručnih poslova u Vrhovnom sudu“, navodi se u saopštenju.

Pojašnjava se da Biro Vrhovnog suda čine predsjednica suda Valentina Pavličić, koja istovremeno rukovodi njime, i predsjednici sudskih odjeljenja.

„Cilj formiranja i zadatak Biroa je da pomaže predsjednici suda u obavljanju njene funkcije, radi povećanja stepena efikasnosti i efektivnosti“, kaže se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su rekli da je uspostavljeno i novo odjeljenje, pa će, osim Krivičnog, Građanskog, Upravnog i odjeljenja za sudsku praksu i praksu Evropskog suda za ljudska prava, sud imati i Odjeljenje za pravično suđenje.

„Osim toga, konkretnim i oročenim mjerama planirano je povećanje efikasnosti i djelotvornosti rada u svim referatima, naročito u građanskoj i upravnoj oblasti“, istakli su iz Vrhovnog suda.

Oni su kazali da će Pavličić u kontinuitetu pratiti realizaciju svih mjera i preduzimati radnje za eventualnu izmjenu dinamike, kako bi se Vrhovni sud u potpunosti reformisao u Vrhovni sud, koji je dio mreže evropskih sudova.

Iz Vrhovnog suda su najavili da će ubuduće, na svojoj internet stranici, objavljivati sve važne informacije o procesu rada na sjednicama, u cilju većeg stepena transparentnosti.

