Vozači odgovornim ponašanjem da doprinesu smanjenju broja nezgoda

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici nastojaće da preventivnim aktivnostima i pojačanim kontrolama doprinesu smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, saopštili su iz Uprave policije i pozvali vozače da odgovornim ponašanjem doprinesu bezbjednosti u saobraćaju.

Iz Uprave policije su podsjetili da se u Crnoj Gori proteklih nekoliko dana dogodio veći broj saobraćajnih nezgoda, u kojima su, samo u posljednja 24 sata, poginule dvije mlade osobe.

To se, kako su istakli, događa uprkos prisustvu saobraćajne policije na putevima u mjeri mogućeg, brojnim apelima, preventivnim aktivnostima, operativnim akcijama, kao i pojačanoj kontroli učesnika u saobraćaju.

„Policijski službenici će u okviru realnih mogućnosti, nastojati da svojim preventivnim aktivnostima ali i pojačanim kontrolama vozača, doprinesu smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Oni su apelovali i na sve vozače da odgovornim ponašanjem doprinesu svojoj i ukupnoj bezbjednosti u saobraćaju i smanjenju broja nezgoda sa najtežim posljedicama.

Iz Uprave policije su posebno apelovali na roditelje da kontrolišu i povedu računa o svojoj djeci kao kategoriji mladih vozača, odnosno vozača do 24 godine.

„I dodatno im skrenu pažnju na poštovanje saobraćajnih propisa i bezbjedno i sigurno upravljanje vozilom“, zaključuje se u saopštenju policije.

