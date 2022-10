Vojska se uključuje u potragu za djetetom u kanjonu Tare

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Vojske Crne Gore i specijalizovane jedinice pomoći će sjutra civilnim službama u potrazi za djetetom koje je ispalo iz automobila koji je u petak sletio u kanjon Tare, saopštio je ministar odbrane Raško Konjević.

“Pripadnici Vojske Crne Gore i specijalizivane jedinice pomoći će sjutra na terenu civilnim službama u potrazi nakon teške tragedije koja se dogodila”, naveo je Konjević na Tviteru /Twitter/.

U saobraćajnoj nesreći poginula je majka, dvadesetsedmogodišnja Jelena Vuković, dok je iz provalije u petak uveče izvučeno treće dijete, koje je hospitalizovano.

Tijelo djevojčice koja je prije dvije noći ispala iz vozila nakon slijetanja u kanjon Tare pronađeno je danas poslije podne.

