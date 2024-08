Vojinović: Raspisan tender za adaptaciju Dječjeg dispanzera u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Uprava za kapitalne projekte raspisala je tender za adaptaciju Dječjeg dispanzera u Nikšiću, saopštila je poslanica Demokrata Anđela Vojinović.

Ona je kazala da je, još u decembru prošle godine, ispred Demokratske Crne Gore zatražila da se u državnom budžetu opredijeli 600 hiljada EUR za taj projekat.

Vojinović je navela da je to i prihvaćeno i da se sada konačno iskoračilo dalje.

“Nakon decenija čekanja, naših skorašnjih zalaganja i aktivnosti, sve smo bliže ostvarenju našeg cilja, a to je dobiti neophodne uslove, kvalitetnu uslugu i sigurno i toplo okruženje u kojem će se djeca Nikšića, Šavnika, Plužina i Žabljaka lakše nositi sa, za njih ionako traumatičnim, zdrastvenim poteškoćama”, istakla je Vojinović.

Zbog toga je, kako je kazala, taj projekat mnogo više od građevinskog poduhvata.

“On je simbol naše zajedničke pobjede, odgovornosti i brige o najmlađima! Ovo će biti ispunjenje cilja, ne samo mog i ne samo Demokrata, već svih Nikšićanki i Nikšićana”, naglasila je Vojinović.

Ona je rekla da se nada kvalitetnim ponudama na tenderu, kako bi se što prije i bez odlaganja taj važan projekat sproveo u djelo, jer nema vremena za čekanje.

“Da zajedno gradimo bolju budućnost, a naši mališani to jesu. Sistem, ali i svi mi moramo brinuti o njihovim potrebama i učiniti sve da im olakšamo liječenje i odrastanje”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS