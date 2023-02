Vojinović: Prosvjetarima isplaćene uvećane plate

Podgorica, (MINA) – Prosvjetni radnici u Crnoj Gori primili su januarske zarade, uvećane za 20 odsto, kazao je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

On je rekao da se poboljšanjem materijalnog statusa prosvjetnih radnika stvaraju uslovi za nastavak reformi u oblasti obrazovanja.

„Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da su isplaćene januarske zarade za 13.893 prosvjetna radnika, sa uvećanjem od 20 odsto“, naveo je Vojinović.

On je kazao da su na taj način još jednom pokazali da u potpunosti ispunjavaju sve što su obećali kada je riječ o obrazovnom sistemu u Crnoj Gori.

„Siguran sam da je činjenica da preko 60 posto građana vjeruje Ministarstvu prosvjete garant da se nalazimo na pravom putu. Pred nama su novi izazovi, realizacija infrastrukturnih projekata, prijeko potrebnih našem obrazovanju“, rekao je Vojinović.

On je naglasio da je Ministarstvo prosvjete iz prošle godine izašlo bez zaostalih dugovanja, što se nije desilo u posljednjih desetak.

Vojinović je naveo da su dugovanja po pitanju jubilarnih nagrada za 2020. i 2021. godinu isplaćena i da će u najskorije vrijeme biti isplaćena i za prošlu.

Time su, kako je rekao, uspješno zaokružili rješavanje i tog zaostalog problema.

„Što se tiče ulaganja u obrazovno-vaspitne ustanove, važno je istaći da je Ministarstvo prosvjete uložilo oko četiri miliona EUR za finansiranje rekonstrukcija i adaptacija postojeće infrastrukture“, kazao je Vojinović.

On je rekao da će u ovoj godini biti sproveden postupak nabavke školskih vozila u vrijednosti 1,5 miliona EUR.

„Sredstva za tu namjenu nalaze se u tekućem budžetu Ministarstva prosvjete. Idemo dalje u nove obrazovne pobjede“, naveo je Vojinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS