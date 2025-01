Vlada priprema zakon o javnim ustanovama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave formiralo je radni tim koji će pripremiti Predlog zakona o javnim ustanovama, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da će Predlog zakona biti pripremljen na osnovu Analize o identifikovanim izazovima i preporukama o potrebi uspostavljanja normativnog okvira javnih ustanova, koju je Vlada usvojila u decembru prošle godine.

“Prvi put Crna Gora će zakonom urediti osnivanje javnih ustanova na centralnom i lokalnom nivou, organe upravljanja, kontrolu rada tih ustanova, status zaposlenih, kao i druga važna pitanja”, kaže se u saopštenju.

Iz MJU su rekli da na taj način žele da uspostave ujednačen pristup osnivanja i funkcionisanja javnih ustanova.

“I prevaziđemo trenutno stanje, gdje je posebnim zakonima u određenoj oblasti na različite načine propisano kako se osnivaju, organizuju i funkcionišu javne ustanove po evropskim standardima”, navodi se u saopštenju.

