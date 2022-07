Vlada neodrživa, izvjesnije skraćenje mandata parlamentu

Podgorica, (MINA) – Aktuelna Vlada Crne Gore je neodrživa i izvjesnije je skraćenje mandata Skupštini i održavanje prijevremenih izbora u oktobru, ocijenila je direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.

Ona je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na Televiziji Crne Gore ocijenila da se Crna Gora nalazi u trajućoj političkoj krizi, koja ima uspone i padove, a ovo je jedan od tih intenzivnijih perioda.

“Biće pred nama nekoliko mučnih mjeseci. Prema mom sudu, ova Vlada je neodrživa”, rekla je Uljarević.

Ona je navela da ostaje da se vidi kako će se situacija riješiti na tehničko-operativnom nivou, prenosi portal RTCG.

“Da li će se ići na izglasavanje nepovjerenja Vladi, izglasavanja nove, prema mom sudu to je manje moguća varijanta. Čini mi se izvjesnije skraćenje mandata Skupštini i prijevremeni parlamentarni izbori, kao i njihovo spajanje s oktobarskim, lokalnim”, kazala je Uljarević.

Kako je ocijenila, sve to pokazuje da će aktuelna Vlada ostati u tehničkom mandate.

Uljarević je dodala da ostaje da se vidi “da li će se njeni akteri sjetiti šta znači razumijevanje koncepta tehničkog mandata u odnosu na ono što su spočitavali vladi Zdravka Krivokapića”.

“A zbog građana bih naglasila da to znači samo obavljanje tekućih poslova, a nikako donošenje nekih velikih odluka koje mogu imati posljedice po sistem i Crnu Goru”, rekla je Uljarević.

