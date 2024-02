Vlada dostavila SPCG sporazum o uvećanju zarada

Podgorica, (MINA) – Vlada je dostavila Sindikatu prosvjete (SPCG) sporazum po kojem će prosvjetarima zarade od 1. jula biti uvećane deset odsto bruto, dok će od početka školske godine kumulativno povećanje iznositi najmanje 17 odsto neto.

Sporazum između Vlade i SPCG potpisao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je na društvenoj mreži X objavio sporazum, navodeći da je dogovor sa SPCG precizan i da je Vlada ispunila obećanje.

U sporazumu piše da će kroz novi sistemski zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji će Vlada predložiti Skupštini na usvajanje najkasnije do kraja drugog kvartala ove godine, biti prepoznati koeficijenti za zaposlene u prosvjeti.

Navodi se da će do donošenja tog zakona, a kao garanciju primjene koeficijenata, Vlada i SPCG pristupiti izmjenama Granskog kolektivnog ugovora (GKU) na način da se iz GKU isključuju koeficijenti složenosti utvrđeni da važe od 1. januara naredne godine iz člana 22.

U sporazumu Vlade i SPCG piše da će se, osim toga, koeficijenti složenosti za ovu godinu primjenjivati od 1. jula.

Navodi se da će biti obrisana odredba na kraju člana 22 GKU.

„Takođe, pored tog povećanja, od 1. septembra ove godine, kako bi se dodatno unaprijedio status zaposlenih u oblasti prosvjete, a skladu sa dogovorom postignutim između Vlade i SPCG, ukupno uvećanje neto zarade u kumulativnom iznosu biće najmanje 17 odsto“, piše u sporazumu.

Dodaje se da to uključuje uvećanje od deset odsto u bruto iznosu utvrđenim GKU za oblast prosvjete.

