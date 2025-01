Vlada da se pridržava zakona i zakaže sjednicu SO Budva

Podgorica, (MINA) – Zakonski rok za zakazivanje sjednice Skupštine opštine (SO) Budva ističe sjutra, kazao je predsjednik Socijaldemokratske partije i jednog od lidera Evropskog saveza Ivan Vujović, navodeći da će Vlada biti odgovorna za teške političke posljedice ako se ogluši o zakon.

On je pozvao partije vlasti da se pridržavaju Ustava i zakona i potrebe da se iskaže volja građana Budve, kakva god ona bila, na sjednici SO.

“Podsjećamo Vladu da sjutra ističe zakonski rok za zakazivanje sjednice budvanskog parlamenta i ujedno ih upozoravamo da će biti odgovorni za teške političke posljedice ukoliko se ogluše o zakon i nastave, po diktatu Andrije Mandića, da sprovode pravno nasilje vezano za situaciju u Budvi”, naveo je Vujović.

On je rekao da sve upućuje na sumnju da će Vlada, kao iskaz ove i ovakve većine, nastaviti sa postupcima kojima uvodi Crnu Goru u politički vanredno stanje.

“Sve što su partije vlasti uradile do sada kada su nasiljem spriječili konstituisanje budvanskog parlamenta, odnosno sve što nijesu uradili u dijelu zakazivanja sjednice, a morali su jer su imali uredan predlog resornog Ministarstva, upućuje na sumnju da će i Vlada, kao iskaz ove i ovakve većine, nastaviti sa postupcima kojima uvodi Crnu Goru u politički vanredno stanje”, kazao je Vujović.

On je naveo da ih zato još jednom dobronamjerno upozoravaju da to ne čine, da se pridržavaju Ustava i zakona, kao i potrebe da se iskaže volja građana Budve, kakva god ona bila, na sjednici SO.

Prema riječima Vujovića, svaki drugi scenario bio bi, nažalost, ne presedan, već kontintuitet, odnosno nastavak sličnog postupanja kao u Šavniku, Andrijevici i Kotoru.

On je kazao da je tada parlamentarna većina, što fizičkim, što pravnim nasiljem, spriječila da se iskaže volja odbornika ili građana u tim opštinama.

Vujović je rekao da je čak i da preskoče Podgoricu, “kada je jedna opoziciona struktura bukvalno preko noći promijenila pristup i priklonila se partijma vlasti, o kojima je do tada sve najgore govorila i time izigrala volju građana, primjera hajdučije tridesetoavgustovaca i previše”.

“Znamo da je njihov obrazac – ako mi ne možemo formirati vlast, spriječićemo, ne birajući sredstva, sve druge koji to mogu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to uvod u potpunu anarhiju i potpuno rušenje ustavnog i političkog sistema u kojem 10, 15 ili 20 nasilnika treba da određuje ko može, a ko ne smije biti vlast.

“Sve to znamo, ali i oni moraju znati da nastavak ovakvog ponašanja vodi potpunoj paralizi političkog života, koja se ne odnosi samo na državni, već i na lokalne parlamente”, rekao je Vujović.

