Vlada da saopšti koji je zakonski osnov podrške štampanim medijima

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je Vladu i premijera Dritana Abazovića da obavijeste javnost o zakonskom osnovu podrške štampanim medijima, i da li je za to izvršna vlast tražila i dobila pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije.

Abazović je danas, na sjednici Vlade, najavio da će Vlada podržati štampane medije u Crnoj Gori, kako ne bi došlo do njihovog gašenja.

“Povodom usvajanja Informacije o potrebi podrške štampanim medijima, CGO poziva Vladu i premijera da obavijeste javnost o zakonskom osnovu te podrške, i da li je za to Vlada zatražila i dobila pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije”, naveli su iz te nevladine organizacije (NVO).

Iz CGO su podsjetili da su, i kada je prethodna Vlada Zdravka Krivokapića donijela dluku o pomoći komercijalnim TV emiterima, kritikovali selektivnu finansijsku podršku medijima i istakli da je u interesu svih da pomoć države mora biti zasnovana na jasnim pravilima.

“Kada je riječ o „svjetskim rekordima“ i napretku na listi Reportera bez granica, skrećemo pažnju premijeru da nije sve u brojkama, da postoji i sadržaj”, naveli su iz CGO na Tviteru /Twitter/.

Iz te NVO su kazali da taj sadržaj nije značajnije promijenjen u odnosu na prethodne godine, u što se, kako su dodali, Abazović i sam mogao uvjeriti ukoliko je pročitao izvještaj u cjelosti.

