Vlada čvrsto posvećena ključnim zadacima Alijanse

Podgorica, (MINA) – Vlada je čvrsto posvećena ključnim zadacima Alijanse i savezničkim naporima na planu očuvanja stabilnosti unutar i izvan evroatlantske zone, poručeno je sa sjednice Savjeta za NATO.

Iz Vlade je saopšteno da je na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Dritan Abazović, razgovarano o Zapadnom Balkanu, u kontekstu aktuelne situacije na međunarodnom planu i na linijama evropske i evroatlantske perspektive regiona.

„Na sjednici je potvrđena čvrsta opredijeljenost Vlade Crne Gore ključnim zadacima Alijanse i savezničkim naporima na planu očuvanja stabilnosti unutar i izvan evroatlantske zone“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ocijenjeno da je značajno što je za ovu godinu Vlada opredijelila dva odsto bruto domaćeg prouzvoda za potrebe odbrane, kao i da planirani novac treba investirati za izgradnju vojnih i odbrambenih sposobnosti i kapaciteta u skladu sa nacionalnim i kolektivnim potrebama i prioritetima.

“U susret samitu NATO, koji će biti održan 11. i 12. jula u Viljnusu, sjednica Savjeta bila je prilika za razmjenu mišljenja o aktuelnim zadacima sa agende Alijanse i koracima koji su preduzeti od prošlogodišnjeg samita u Madridu na kojem je usvojen novi Strateški koncept NATO-a i kada su odvraćanje i odbrana definisani kao najvažniji od tri zadatka Alijanse“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je brifing na tu temu održao državni sekretar u Ministarstvu odbrane i nacionalni koordinator za NATO, Krsto Perović.

Perović je, kako su naveli, članove Savjeta bliže informisao o odlukama koje bi lideri zemalja članice Alijanse trebalo da dogovore u Viljnusu, kao i doprinosu i obavezama Crne Gore, kao punopravne članice.

„O vojnoj adaptaciji Alijanse u svijetlu aktuelnih bezbjednosnih izazova govorio je načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Zoran Lazarević, koji je upoznao članove Savjeta sa aspektima usklađivanja nacionalnog i kolektivnog planiranja odbrane“, kaže se u saopštenju.

