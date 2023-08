Više podgoričkih naselja bez vode

Podgorica, (MINA) – Potrošači iz više podgoričkih naselja nemaju vodu zbog radova na mreži Crnogorskog elektorodistributivnog sistema, kazali su iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.

Iz tog preduzeća su rekli da će od osam do 15 sati bez vode biti dio Tološa, odnosno naselje preko puta Volija prema Bloku 9.

Kako su dodali, od osam do 17 sati bez vode biće dio Momišića, odnosno ulica Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina , 18. februara i Malo brdo, kao i potrošači na većim etažama iz sela Ubli.

“Od devet do 19 sati bez vode biće cijelo područje Kuča”, kaže se na sajtu Vodovoda i kanalizacije.

