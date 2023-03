Vijeće za nacionalnu bezbjednost o stanju u policiji

Podgorica, (MINA) – Vijeće za nacionalnu bezbjednost razmatraće danas stanje u policiji nakon najnovijeg procesuiranja službenika Uprave policije, saopšteno je iz Vlade.

Sjednicu je sazvao premijer Dritan Abazović, koji je predsjednik Vijeća.

Članovi su ministar unutrašnjih poslova i koordinator Ministarstva odbrane Filip Adžić, ministri pravde i finansija Marko Kovač i Aleksandar Damjanović.

Članovi Vijeća su vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Boris Milić, predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević i njegov zamjenik Mevludin Nuhodžić.

Sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost počeće u 13 sati.

