Veće ulaganje u obrazovanje imperativ svake odgovorne vlade

Podgorica, (MINA) – Kontinuirano povećanje ulaganja u obrazovni sistem mora biti imperativ svake odgovorne vlade i društva u cjelini, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da studenti danas obilježavaju svoj dan – 4. april, u znak sjećanja na Cetinjanina Žarka Marinovića koji je simbol borbe studenata za svoja prava i bolje društvo.

“Uz najsrdačnije čestitke, prilika je da istaknemo nezamjenljivu ulogu koju ta populacija ima u svakom društvu. Posebno u zemljama koje su u fazi razvoja u kojoj je Crna Gora”, kazao je Đukanović.

On je rekao da se država može mijenjati na bolje samo podizanjam kvaliteta obrazovanja i znanja.

Đukanović je istakao da su studenti, i znanjem i mladalačkom energijom, pokretač u daljoj izgradnji društva jednakosti, pravde i vladavine prava i dostizanja evropskih vrijednosti i ciljeva kojima je Crna Gora posvećena.

“Kontinuirano povećanje ulaganja u osavremenjavanje obrazovnog sistema mora biti imperativ svake odgovorne vlade i društva u cjelini”, zaključio je Đukanović.

