Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) daje zapažen doprinos regionalnoj i globalnoj bezbjednosti kroz brojne misije NATO, Ujedinjenih nacija (UN) i Evropske unije (EU), kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje Predsjednika, Đukanović je na proslavi Dana VCG, kazao da Vojska ove godine slavi svoj dan u znaku malog jubileja i velikog dostignuća – petogodišnjice članstva u NATO, najmoćnijem vojnom i političkom savezu u istoriji čovječanstva.

On je kazao da poruka generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga o solidarnosti Alijanse s Crnom Gorom kao cijenjenim saveznikom ima posebnu težinu, imajući u vidu ukupni ambijent u kojem dočekujemo ovaj praznik.

„Dug je i slavan put crnogorske vojske kroz vjekove. Od Tuđemila u 11. vijeku, preko čuvenih bitaka u 18. i 19., velikog Trinaestog jula i slavne antifašističke Narodno-oslobodilačke borbe, do interoperabilne moderne vojske, u stroju s najspremnijim partnerskim armijama“, rekao je Đukanović.

Kako je kazao, nažalost, prolazimo se kroz delikatne političke trenutke u Crnoj Gori.

On je kazao da se nakon decenija kontinuiranih uspjeha, očuvanja mira i izbjegavanja ratnih razaranja i masovnih pogibija u vrijeme krvavog raspada Jugoslavije i NATO intervencije, obnove nezavisnosti na referendumu prije 16 godina, stupanja u NATO i liderske pozicije u pregovaračkom procesu sa EU u posljednje dvije godine svjedoči opstrukcijama, lutanjima i zastojima u razvoju i reformama.

„Zaključno sa ugrožavanjem funkcionalnosti države koja je u prethodnom periodu bila znak prepoznavanja Crne Gore i razlog njenog poštovanja u međunarodnoj zajednici“, dodao je Đukanović.

Đukanović je istakao da se društveni procesi u zemlji odvijaju u bitno promijenjenom regionalnom i globalnom geopolitičkom kontekstu.

„Zapadni Balkan je na trasi destruktivne antievropske politike, što je dovelo do zastoja u integracijama, bujanja antievropskih interesa i uticaja trećih strana, kao i restauracije nacionalističkih politika i pogubnih velikodržavnih projekata“, istakao je Đukanović.

Kako je naveo, zaoštravanje na globalnoj sceni nosi sobom opasne posljedice i po stabilnost i bezbjednost regiona.

On je naglasio da je napad Rusije na Ukrajinu najveći sukob nakon Drugog svjetskog rata u Evropi.

„I najveći bezbjednosni rizik po čovječanstvo od Kubanske krize 1962. Svijet kakav smo poznavali više ne postoji. Danas niko ne zna kako će izgledati budući globalni poredak“, dodao je on.

Đukanović je kazao da se svjedoči neizvjesnom preslaganju postojeće geopolitičke infrastrukture.

On je naveo da sve to provocira stabilnost i izaziva strahove za budućnost i Crne Gore.

„Stoga je velika odgovornost i izazov za državnu politiku, za sve političke subjekte u društvu da se pronađe formula za deblokadu institucija sistema. Jedini ustavni i demokratski put za to je da zajednički omogućimo građanima da se kroz izborni proces dođe do rješenja“, rekao je Đukanović.

Kako je istakao, i VCG mora biti na visini izazova s kojima smo suočeni, u dijelu svojih obaveza, dajući doprinos sigurnosti građana i stabilnosti države.

„A zajedno sa bezbjednosnim sistemom u cjelini i stvaranju povoljnijeg ambijenta za privlačenje investicija i nesmetan razvoj biznisa, za brže sprovođenje reformi na putu evropskih integracija“, dodao je Đukanović.

Bez toga, prema njegovim riječima, nema napretka i izgradnje bogatijeg društva.

„VCG je i dio partnerske odgovornosti za mir u svijetu. Ponosni smo što Crna Gora i njena vojska stoje u istom redu sa saveznicima u odbrani zajedničkih vrijednosti i tekovina i kroz podršku koja se pruža Ukrajini i ukrajinskom narodu“, rekao je Đukanović.

Đukanović je naglasio da se time doprinosi odbrani evropskih vrijednosti i međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima i principima na kojima počiva Povelja Ujedinjenih nacija.

„VCG daje i zapažen doprinos regionalnoj i globalnoj bezbjednosti kroz brojne misije NATO, UN i EU“, kazao je Đukanović.

Kako je kazao, u Crnoj Gori koja je kroz vjekove bila poprište borbe za slobodu, žene su imale nezamjenjivu ulogu u logističkoj, a vremenom i u svakoj drugoj podršci vojnicima.

„One danas stoje i u prvim redovima rame uz rame sa svojim kolegama, što našu vojsku čini savremenijom i inkluzivnom. To je ujedno i značajan doprinos realizaciji agende „Žene, mir i bezbjednost“, rekao je Đukanović.

On je rekao da je vojničko zanimanje tradicionalno jedno od najčasnijih u Crnoj Gori i da je bilo i ostalo mjera lojalnosti svojoj državi.

Đukanović je istakao da je na državi jda obezbijedi socijalne i sve druge pretpostavke za pristojan život vojnika i njihovih porodica, i da brine o modernizaciji opremanja u skladu s potrebama države i obavezama koje proističu iz članstva u NATO.

